У защитника «Барселоны» Юмтити выявлен коронавирус перед матчем с «Баварией»
20:48
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити сдал положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба каталонцев. 14 августа сине-гранатовые сыграют с «Баварией» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
У 26-летнего Юмтити не выявлено симптомов. Французский футболист находится на самоизоляции в своем доме. Все игроки, которые находились в контаке с защитником, находятся под контролем медицинского штаба «Барселоны».
В текущем сезоне Юмтити провел 18 матчей за каталонцев и не отметился результативными действиями.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Бавария»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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