У защитника «Барселоны» Юмтити выявлен коронавирус перед матчем с «Баварией»

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити сдал положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба каталонцев. 14 августа сине-гранатовые сыграют с «Баварией» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

У 26-летнего Юмтити не выявлено симптомов. Французский футболист находится на самоизоляции в своем доме. Все игроки, которые находились в контаке с защитником, находятся под контролем медицинского штаба «Барселоны».

В текущем сезоне Юмтити провел 18 матчей за каталонцев и не отметился результативными действиями.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Бавария»