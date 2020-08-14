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У защитника «Барселоны» Юмтити выявлен коронавирус перед матчем с «Баварией»

20:48
Самюэль Юмтити. Фото ФК «Барселона»
Самюэль Юмтити. Фото ФК «Барселона»
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Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити сдал положительный тест на COVID-19, сообщает пресс-служба каталонцев. 14 августа сине-гранатовые сыграют с «Баварией» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

У 26-летнего Юмтити не выявлено симптомов. Французский футболист находится на самоизоляции в своем доме. Все игроки, которые находились в контаке с защитником, находятся под контролем медицинского штаба «Барселоны».

В текущем сезоне Юмтити провел 18 матчей за каталонцев и не отметился результативными действиями.

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