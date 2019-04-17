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"У вас все в порядке?" Твиттер "Сити" - о первом тайме матча с "Тоттенхэмом"

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Официальный Твиттер "Манчестер Сити" иронично отреагировал на результат первого тайма ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Команды забили пять мячей: два на счету форварда "шпор" Сон Хын Мина, еще один дубль оформил нападающий "горожан" Рахим Стерлинг, также голом отметился форвард манчестерцев Бернарду Силва

- У вас все в порядке? - говорится в сообщении "Сити" в Твиттере.

Первый матч между "Тоттенхэмом" и "Сити" завершился минимальной победой "шпор" на своем поле (1:0).

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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