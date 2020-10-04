У троих футболистов соперника «Локомотива» по Лиге чемпионов обнаружили коронавирус

«Зальцбург» объявил о трех случаях коронавируса в команде.

Три футболиста команды сдали положительные тесты на инфекцию после ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Маккаби» из Тель-Авива (3:1).

Имена игроков не называются, пресс-служба австрийского клуба сообщила, что они помещены на самоизоляцию. Остальные футболисты соблюдают командный карантин, они могут перемещаться только от дома до тренировочной базы. Частота проверок на инфекцию в клубе будет увеличена.

?? Offizielles Statement pic.twitter.com/Eyo0yLVnuI — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) October 4, 2020

«Зальцбург» является соперником «Локомотива» по групповому турниру Лиги чемпионов. Первый матч команд запланирован на 21 октября в Австрии, ответная игра должна состояться 1 декабря в Москве. Помимо «Зальцбурга» и «Локомотива» в группе А также участвуют «Бавария» и «Атлетико».