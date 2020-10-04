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У троих футболистов соперника «Локомотива» по Лиге чемпионов обнаружили коронавирус

11:18
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«Зальцбург» объявил о трех случаях коронавируса в команде.

Три футболиста команды сдали положительные тесты на инфекцию после ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Маккаби» из Тель-Авива (3:1).

Имена игроков не называются, пресс-служба австрийского клуба сообщила, что они помещены на самоизоляцию. Остальные футболисты соблюдают командный карантин, они могут перемещаться только от дома до тренировочной базы. Частота проверок на инфекцию в клубе будет увеличена.

«Зальцбург» является соперником «Локомотива» по групповому турниру Лиги чемпионов. Первый матч команд запланирован на 21 октября в Австрии, ответная игра должна состояться 1 декабря в Москве. Помимо «Зальцбурга» и «Локомотива» в группе А также участвуют «Бавария» и «Атлетико».

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