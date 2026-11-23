У стадиона «Галатасарая» перед матчем с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов ищут сбежавшую львицу

Около 70 человек, включая полицию, спасательные службы и вооруженных сотрудников, разыскивают львицу, замеченную в воскресенье вечером в Стамбуле накануне домашнего матча «Галатасарая» с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов. К поискам привлечены дроны, а к операции присоединился и один фанат турецкого клуба в костюме льва. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Животное заметили в районе Ускюмрюкей на севере европейской стороны города — престижном квартале, окруженном лесами. Расстояние до стадиона «Галатасарая» — около 16 километров. Местоположение львицы сначала установил жилец района, после чего зверь попал в объективы камер наблюдения. По информации Daily Mail, полиция ищет львицу уже больше суток, прочесывая лес.

Основная версия, которую прорабатывают силовики: животное содержалось в вольере частного дома и оттуда сбежало. Губернатор Стамбула заявил, что местоположение львицы установлено и «принимаются меры для ее поимки живой».

Сюжет на время поставил под вопрос сам матч: в понедельник днем сообщалось, что встреча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов, назначенная на 24 ноября со стартовым свистком в 20:45 по Москве, была под угрозой срыва.

Поначалу отказ «Астон Виллы» от предматчевой тренировки на арене «РАМС Парк» Daily Mail увязала именно с львицей. Однако, как сообщил «СЭ», информация о том, что англичане отменили занятие из-за зверя, не соответствует действительности. «Вилла» отказалась от работы в Стамбуле из-за состояния газона «РАМС Парка», на который футболисты и тренеры жалуются уже несколько месяцев. Пресс-конференцию и предыгровую тренировку команда провела у себя на родине. Тот же газон заставил «Галатасарай» 21 ноября переносить матч 12-го тура чемпионата Турции с «Самсунспором» на арену «Башакшехир Фатих Терим».

За турецкий клуб выступает российский полузащитник Алексей Батраков.