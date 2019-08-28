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У России снова не будет трех клубов в группе Лиги чемпионов

00:30
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Бронзовый призер чемпионата России снова не смог пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов.

«Краснодар» повторил результат «Зенита» и «Рубина», остановившись в шаге от попадания группу. «Динамо» и «Спартак» выбывали в третьем отборочном раунде. (Кирилл Бурдаков)

Как бронзовые призеры чемпионата России играли в отборе Лиги чемпионов

Сезон

Клуб

Стадия

Соперник

Результаты

2009/10

Динамо

3-й отб.раунд

Селтик

1:0 (г), 0:2 (д)

2010/11

Зенит

3-й отб.раунд

Униря

0:0 (г), 1:0 (д)

4-й отб.раунд

Осер

1:0 (д), 0:2 (г)

2011/12

Рубин

3-й отб.раунд

Динамо К

2:0 (г), 2:1 (д)

4-й отб.раунд

Лион

1:3 (г), 1:1 (д)

2018/19

Спартак

3-й отб.раунд

ПАОК

2:3 (г), 0:0 (д)

2019/20

Краснодар

3-й отб.раунд

Порту

0:1 (д), 3:2 (г)

4-й отб.раунд

Олимпиакос П

0:4 (г), 1:2 (д)

Лига чемпионов: новости и обзоры, расписание и результаты матчей

Краснодар — Олимпиакос П

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»




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