У России снова не будет трех клубов в группе Лиги чемпионов
Бронзовый призер чемпионата России снова не смог пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов.
«Краснодар» повторил результат «Зенита» и «Рубина», остановившись в шаге от попадания группу. «Динамо» и «Спартак» выбывали в третьем отборочном раунде. (Кирилл Бурдаков)
Как бронзовые призеры чемпионата России играли в отборе Лиги чемпионов
|
Сезон
|
Клуб
|
Стадия
|
Соперник
|
Результаты
|
2009/10
|
Динамо
|
3-й отб.раунд
|
Селтик
|
1:0 (г), 0:2 (д)
|
2010/11
|
Зенит
|
3-й отб.раунд
|
Униря
|
0:0 (г), 1:0 (д)
|
|
|
4-й отб.раунд
|
Осер
|
1:0 (д), 0:2 (г)
|
2011/12
|
Рубин
|
3-й отб.раунд
|
Динамо К
|
2:0 (г), 2:1 (д)
|
|
|
4-й отб.раунд
|
Лион
|
1:3 (г), 1:1 (д)
|
2018/19
|
Спартак
|
3-й отб.раунд
|
ПАОК
|
2:3 (г), 0:0 (д)
|
2019/20
|
Краснодар
|
3-й отб.раунд
|
Порту
|
0:1 (д), 3:2 (г)
|
|
|
4-й отб.раунд
|
Олимпиакос П
|
0:4 (г), 1:2 (д)
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