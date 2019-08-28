У России снова не будет трех клубов в группе Лиги чемпионов

Бронзовый призер чемпионата России снова не смог пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов.

«Краснодар» повторил результат «Зенита» и «Рубина», остановившись в шаге от попадания группу. «Динамо» и «Спартак» выбывали в третьем отборочном раунде. (Кирилл Бурдаков)

Как бронзовые призеры чемпионата России играли в отборе Лиги чемпионов

Сезон Клуб Стадия Соперник Результаты 2009/10 Динамо 3-й отб.раунд Селтик 1:0 (г), 0:2 (д) 2010/11 Зенит 3-й отб.раунд Униря 0:0 (г), 1:0 (д) 4-й отб.раунд Осер 1:0 (д), 0:2 (г) 2011/12 Рубин 3-й отб.раунд Динамо К 2:0 (г), 2:1 (д) 4-й отб.раунд Лион 1:3 (г), 1:1 (д) 2018/19 Спартак 3-й отб.раунд ПАОК 2:3 (г), 0:0 (д) 2019/20 Краснодар 3-й отб.раунд Порту 0:1 (д), 3:2 (г) 4-й отб.раунд Олимпиакос П 0:4 (г), 1:2 (д)

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