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У Пике остались положительные ощущения после ничьей со «Славией»

5 ноября 2019, 23:59
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Славией» (0:0).

— Мы пытались навязать тот тип игры, который, по нашему мнению, нам был нужен, — цитирует защитника официальный сайт УЕФА. —  Мы создали моменты, но, возможно, наша атака была слишком насыщена. Во втором тайме мы контролировали игру гораздо больше, но мяч просто не хотел идти в ворота. У меня остались положительные ощущения.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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