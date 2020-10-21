Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» ничью «Краснодара» с «Ренном» (1:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов, назвав результат заслугой вратаря Матвея Сафонова.

21-летний голкипер был признан лучшим игроком встречи «Ренн» — «Краснодар».

— Результата «Краснодар» добился на характере и на вратаре. Сафонов еще в прошлом сезоне созрел для того, чтобы быть номером один в сборной. Мы должны думать не только о тактике, но о стратегии — нам играть на чемпионате Европы и на чемпионате мира, я надеюсь. И это тот редкий случай, когда тактические маневры полностью совпадают со стратегическими. Ни Гильерме, ни Шунин, ни Джанаев не способны быть основными вратарями сборной на чемпионате Европы, а Сафонов может. Он необычайно психологически устойчив. Он мастеровит. Он жаден до крепких соперников и не боится их. Такого вратаря со времен юного Акинфеева у нас в стране не было. Тренерский штаб обязан на грядущие матчи не просто его вызывать, а наигрывать основным вратарем.

— Почему тогда Черчесов вызвал Сафонова только недавно?

— Станислав Саламович в этом плане консервативный. Я понимаю, что не нужно мешать атмосфере сборной. Но мне кажется, что Сафонов подышал на разных уровнях. С учетом всех кадровых проблем «Краснодара» вчера, ничья вчера — сродни победе. Я очень рад за южан и всячески симпатизирую «Краснодару». С таким вратарем и с такой самоотдачей они способны отбирать очки у самых разных соперников в Лиге чемпионов

— Отсутствие четырех футболистов линии атаки сильно сказалось на результате?

— Они играли бы по-другому. Вчера мы видели, что команда перестроились, защитники играли в полузащите. Нет худа без добра, надо смотреть, как играть следующий матч с «Челси» дома (Константин Колмаков)