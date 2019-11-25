Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов с «Байером» рассказал об основых проблемах своей команды.

— У всех игроков был разный подготовительный цикл к сезону, — цитирует пресс-служба клуба Семина. Это часть нашего футбола, нашего чемпионата. Завтрашний матч состоится, мы должны быть к нему готовы, и мы готовы.

Что касается нас конкретно — у нас есть проблемы. Особенно что касается травматизма основных игроков, которые выбыли в этот период. С чем это связано? Год закончится — надо будет это проанализировать.

?? Сёмин: «Что касается нас конкретно — у нас есть проблемы. Особенно что касается травматизма основных игроков, которые выбыли в этот период. С чем это связано? Год закончится — надо будет это проанализировать».#ЛокоБайер | #ЛигаЧемпионов | #UCL | #FCLMB04 pic.twitter.com/mV2w2NX5ik — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) November 25, 2019

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