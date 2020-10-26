Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед матчем в Лиге чемпионов против «Баварии» (27 октября, Москва) рассказал о подготовке к завтрашней игре.

— Это победитель Лиги чемпионов. Мы подготовились, смотрели игры. У нас есть уверенность и качество. Мы играем дома. У нас большое уважение к сопернику. Но это футбол. Мы должны попробовать свои силы на поле. На сто процентов все сделать. Каждый игрок, вся команда. Уверен, что так и будет.

У нас нормальный настрой. Все счастливы, что можем попробовать играть в свой футбол. (Наталья Юрина)