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«У нас есть качество». Николич — о готовности «Локомотива» к матчу с «Баварией»

14:15
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич перед матчем в Лиге чемпионов против «Баварии» (27 октября, Москва) рассказал о подготовке к завтрашней игре.

— Это победитель Лиги чемпионов. Мы подготовились, смотрели игры. У нас есть уверенность и качество. Мы играем дома. У нас большое уважение к сопернику. Но это футбол. Мы должны попробовать свои силы на поле. На сто процентов все сделать. Каждый игрок, вся команда. Уверен, что так и будет.

У нас нормальный настрой. Все счастливы, что можем попробовать играть в свой футбол. (Наталья Юрина)

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