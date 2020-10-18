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У Миньоле и еще двух игроков «Брюгге» коронавирус. Они не сыграют с «Зенитом»

16:59
Симон Миньоле. Фото Twitter
Симон Миньоле. Фото Twitter
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«Брюгге» на официальном сайте сообщил о заражении коронавирусом трех игроков клуба.

Положительный тест сдали Симон Миньоле, Одилон Коссуну и Михаэль Крменчик, а также гендиректор клуба Винсент Маннарт.

Ближайший матч «Брюгге» проведет 20 октября в Лиге чемпионов против «Зенита».

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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