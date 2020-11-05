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«У меня вопросы к команде, я это высказал». Сулейманов — о поражении от «Севильи»

01:15
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото AFP
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото AFP
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Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).

— Сейчас полное опустошение, — сказал Сулейманов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Мы вели 2:0, в конце тайма у соперника красная карточка — я считаю, мы должны были выходить и контролировать мяч. Не знаю, как так вышло. Видимо, у соперника было больше желания, хотя мы бились. Необъянимые вещи, мы друг другу высказали. Считаю, мы должны были брать этот матч.

Я не знаю, с чем это связано. Может, команда подустала, про себя не могу сказать — у меня были силы. У меня вопросы к команде, я это высказал.

— Вы высказали это в раздевалке?

— Да, мы высказали, я высказал, почему мы, играя в большинстве, не держали мяч. Мы должны были брать его под контроль. Даже не знаю, что сказать, просто нет слов.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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