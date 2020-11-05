Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).

— Сейчас полное опустошение, — сказал Сулейманов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Мы вели 2:0, в конце тайма у соперника красная карточка — я считаю, мы должны были выходить и контролировать мяч. Не знаю, как так вышло. Видимо, у соперника было больше желания, хотя мы бились. Необъянимые вещи, мы друг другу высказали. Считаю, мы должны были брать этот матч.

Я не знаю, с чем это связано. Может, команда подустала, про себя не могу сказать — у меня были силы. У меня вопросы к команде, я это высказал.

— Вы высказали это в раздевалке?

— Да, мы высказали, я высказал, почему мы, играя в большинстве, не держали мяч. Мы должны были брать его под контроль. Даже не знаю, что сказать, просто нет слов.