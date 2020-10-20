Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива» дал оценку составу московского клуба.

— Мне известно, что две недели назад у «Локо» были проблемы, связанные с травмами и коронавирусом. Например, Чорлука был травмирован. Игроки с положительными тестами уже выздоровели и играли с «Уфой». У меня нет свежей информации, но думаю, она еще поступит. Насколько мне известно, «Локо» мало ротирует состав. Нам знаком этот соперник. Мы готовы к завтрашней игре. (Наталья Юрина)