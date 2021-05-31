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«У меня больше трофеев, чем у всего твоего клуба». Эвра обратился к известному болельщику «Манчестер Сити»

14:54
Патрис Эвра. Фото Twitter
Патрис Эвра. Фото Twitter
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра пошутил над поражением «Манчестер Сити» от «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов. Он обратился к известному болельщику «горожан» — певцу Лиэму Галлахеру.

«Лиэм, ты где? Помнишь, как ты смеялся надо мной, когда «Юнайтед» проиграл? Теперь твоя очередь. Не сердись. Это особенный день для тебя, Лиэм. У меня больше трофеев, чем у всего твоего клуба», — сказал Эвра.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры