«У меня больше трофеев, чем у всего твоего клуба». Эвра обратился к известному болельщику «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра пошутил над поражением «Манчестер Сити» от «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов. Он обратился к известному болельщику «горожан» — певцу Лиэму Галлахеру.

«Лиэм, ты где? Помнишь, как ты смеялся надо мной, когда «Юнайтед» проиграл? Теперь твоя очередь. Не сердись. Это особенный день для тебя, Лиэм. У меня больше трофеев, чем у всего твоего клуба», — сказал Эвра.