У Марселу была паническая атака перед финалом Лиги чемпионов-2018

Защитник «Реала» Марселу рассказал, как у него случилась паническая атака перед финалом Лиги чемпионов 2018 года против «Ливерпуля» (3:1).

— Мне казалось, что я задыхаюсь, — написал Марселу на страницах The Players' Tribune. — Это началось ночью перед финалом. Я не мог есть, не мог спать, думал только об игре.

Никогда не испытывал такого беспокойства раньше, думал даже вызвать врача, но боялся, что он не позволит выйти на поле. А я должен был сыграть в этом финале.

В раздевалке у меня тоже были проблемы с дыханием, но я напомнил себе, что миллионы детей мечтали бы сыграть в таком финале. Я заставил себя успокоиться и завязать шнурки. Понимал, что как только выйду на поле, все будет снова нормально.

Был момент, когда я заплакал. Такого никогда не случалось со мной раньше. Но потом я сказал себе: «Тебе надо закрывать этого соперника!» После этого я вернулся в реальность и играл так, словно был ребенком.

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