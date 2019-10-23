У Люки Эрнандеза надрыв связки правого голеностопа

Как уже сообщал «СЭ», защитник «Баварии» Люка Эрнандез получил травму в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (3:2). Обследование выявило у игрока надрыв связки правого голеностопа, информирует официальный сайт мюнхенцев.

Точные сроки восстановления 23-летнего француза не сообщаются. Ранее спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич заявил, что защитник пропустит как минимум несколько недель из-за повреждения.

В нынешнем сезоне Эрнандез принял участие в 9 матчах в различных турнирах.

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