«У «Локомотива» ужасная группа». Игнатьев — о жеребьевке Лиги чемпионов
22:09
Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Соперниками железнодорожников будут «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».
«Скажу честно: группа ужасная, я недоволен. Только увидел «Баварию», подумал — только бы не она. Лучше бы «Барселона» или «Реал» попались. С мадридцами надо просто удачнее выступить, чем в прошлом сезоне. Что сказать о «Зальцбурге»? Пока ничего не могу», — заявил Игнатьев в интервью клубной пресс-службе.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира
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