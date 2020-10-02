Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«У «Локомотива» ужасная группа». Игнатьев — о жеребьевке Лиги чемпионов

22:09
Теги:

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Соперниками железнодорожников будут «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».

«Скажу честно: группа ужасная, я недоволен. Только увидел «Баварию», подумал — только бы не она. Лучше бы «Барселона» или «Реал» попались. С мадридцами надо просто удачнее выступить, чем в прошлом сезоне. Что сказать о «Зальцбурге»? Пока ничего не могу», — заявил Игнатьев в интервью клубной пресс-службе.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/m6HHnPN1Vw8

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 1251
Все опросы
Кто из российских клубов выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир