Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Соперниками железнодорожников будут «Бавария», «Атлетико» и «Зальцбург».

«Скажу честно: группа ужасная, я недоволен. Только увидел «Баварию», подумал — только бы не она. Лучше бы «Барселона» или «Реал» попались. С мадридцами надо просто удачнее выступить, чем в прошлом сезоне. Что сказать о «Зальцбурге»? Пока ничего не могу», — заявил Игнатьев в интервью клубной пресс-службе.