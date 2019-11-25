У «Локомотива» еще есть шанс на плей-офф Лиги чемпионов
Во вторник, 26 ноября, «Локомотив» сыграет с «Байером» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, красно-зеленым нужно набирать очки в игре с немецким клубом и ждать осечки «Атлетико» в гостевой встрече с «Ювентусом».
Группа D
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Ювентус
|
4
|
3
|
1
|
0
|
9-4
|
10
|
2. Атлетико
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5-4
|
7
|
3. Локомотив
|
4
|
1
|
0
|
3
|
4-7
|
3
|
4. Байер
|
4
|
1
|
0
|
3
|
3-6
|
3
26 ноября. Ювентус — Атлетико, Локомотив — Байер.
11 декабря. Атлетико — Локомотив, Байер — Ювентус.
«Локомотив» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если:
— победит в двух оставшихся матчах, а «Атлетико» не обыграет «Ювентус»;
— сыграет вничью с «Байером», а «Атлетико» потерпит два поражения, в том числе от железнодорожников с разницей в два (но не 0:2) и более мяча;
— сыграет вничью с «Байером» и победит «Атлетико». При этом «Ювентус» уступит немцам и обыграет испанцев. В таком случае у трех команд будет по семь очков и «Локо» окажется выше по личным встречам.
Таблица личных встреч
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
О
|
1. Локомотив
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
2. Атлетико
|
4
|
2
|
0
|
2
|
6
|
3. Байер
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4
«Локомотив» останется без еврокубковой весны, если:
— уступит в обоих матчах;
— проиграет «Байеру» с любым счетом, кроме 0:1. При поражении 1:2 будет учитываться общая разность забитых и пропущенных мячей;
— сыграет вничью с «Байером», а в последнем туре наберет меньше очков, чем немцы.
Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр