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У «Локомотива» еще есть шанс на плей-офф Лиги чемпионов

21:45
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Во вторник, 26 ноября, «Локомотив» сыграет с «Байером» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, красно-зеленым нужно набирать очки в игре с немецким клубом и ждать осечки «Атлетико» в гостевой встрече с «Ювентусом».

Группа D

И

В

Н

П

М

О

1. Ювентус

4

3

1

0

9-4

10

2. Атлетико

4

2

1

1

5-4

7

3. Локомотив

4

1

0

3

4-7

3

4. Байер

4

1

0

3

3-6

3

26 ноября. Ювентус — Атлетико, Локомотив — Байер.

11 декабря. Атлетико — Локомотив, Байер — Ювентус.

«Локомотив» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если:

— победит в двух оставшихся матчах, а «Атлетико» не обыграет «Ювентус»;

— сыграет вничью с «Байером», а «Атлетико» потерпит два поражения, в том числе от железнодорожников с разницей в два (но не 0:2) и более мяча;

— сыграет вничью с «Байером» и победит «Атлетико». При этом «Ювентус» уступит немцам и обыграет испанцев. В таком случае у трех команд будет по семь очков и «Локо» окажется выше по личным встречам.

Таблица личных встреч

И

В

Н

П

О

1. Локомотив

4

2

1

1

7

2. Атлетико

4

2

0

2

6

3. Байер

4

1

1

2

4

«Локомотив» останется без еврокубковой весны, если:

— уступит в обоих матчах;

— проиграет «Байеру» с любым счетом, кроме 0:1. При поражении 1:2 будет учитываться общая разность забитых и пропущенных мячей;

— сыграет вничью с «Байером», а в последнем туре наберет меньше очков, чем немцы.

Локомотив — Байер

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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