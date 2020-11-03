Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал итоги матча с «Локомотивом» (1:1) в Лиге чемпионов.

— Что скажете об эпизоде с пенальти? Чего не хватило вашей команде для победы?

— Не видел еще повтора этого эпизода. Но раз ВАР так оценил, значит, пенальти был. Мы хорошо играли, использовали фланги, центр. Могу отметить вратаря «Локомотива», он совершал отличные сейвы. Плюс соперник здорово действовал в защите, выходил в контратаки.

— Кого выделите из полевых игроков «Локо»?

— Несправедливо выделять одного. Все футболисты приложили все силы, чтобы не проиграть нам. (Константин Алексеев)