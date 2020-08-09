Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (4:1). У польского форварда стало 13 мячей в нынешнем розыгрыше турнира. Это пятый показатель по голам в одном розыгрыше Лиги чемпионов в истории.

Рекорд — 17 мячей — установил Криштиану Роналду в сезоне-2013/14. Примечательно, что второе и третье место также занимает Роналду (16 и 15 голов в сезонах-2015/16 и 2017/18 соответственно). Четвертый результат — у Лионеля Месси (14 голов в сезоне-2011/12).

Левандовски может улучшить свою статистику, однако сделать ему это будет сложнее из-за измененного формата турнира. До конца розыгрыша Лиги чемпионов «Бавария» проведет максимум три игры, поскольку четвертьфиналы, полуфинал и финал будут одноматчевыми противостояниями на нейтральных полях.

В 1/4 финала соперником «Баварии» станет «Барселона».