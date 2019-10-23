У Лэмпарда спросили, почему он боится «Аякс». Тренер рассмеялся

На пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Аяксом» у главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда спросили о том, почему он боится соперника. Тренер в ответ рассеялся. Видео опубликовал Twitter Sport Bible.

Reporter: Why are you so scared of Ajax? ?



Lampard: That's just my face ? pic.twitter.com/brH1rOyNxh — SPORTbible (@sportbible) October 23, 2019

— Почему вы так боитесь «Аякс»?

— Почему вы так говорите?

— Вы даже выглядите испуганно.

— Это просто мое лицо.

Матч «Аякс» — «Челси» начнется в 19.55 по московскому времени.