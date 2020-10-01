«У «Краснодара» проходимая группа». Анджелкович о жеребьевке Лиги чемпионов

Бывший защитник «Краснодара» Душан Анджелкович в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. «Быки» сыграют с «Севильей», «Челси» и «Ренном».

— Я доволен, потому что группа проходимая, — заявил он «СЭ». — Да, им не попались «Барселона», «Бавария» или «Реал», но соперники у «Краснодара» все равно очень серьезные. «Челси» и «Севилья» — топ-уровень. Группу, в которую попали «быки», вполне можно было бы представить и в Лиге Европы. Так что шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков есть. Реально побороться за вторую или третью позицию.

Хочется поздравить «Краснодар» с тем, что он наконец-то попал в групповой этап Лиги чемпионов. В клубе заслужили это тем, как работали последние 10 лет. Они большие молодцы.

Мог ли представить, когда выступал за «Краснодар», что когда-нибудь клуб сыграет на своем стадионе в ЛЧ против «Челси»? Конечно! Потому что с самых первых дней создания команды, руководство смотрело только вперед, думало о будущем. Все шло постепенно: еврокубки, стадион, борьба за тройку в РПЛ и Лига чемпионов. Очень грамотное и осмысленное развитие. Это клуб не на один день. (Севастиан Терлецкий)