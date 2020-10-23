У хавбека «Боруссии» Джана выявлен коронавирус. В среду команда играет с «Зенитом»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан заразился коронавирусом накануне матча 5-го тура бундеслиги против «Шальке», сообщает клубная пресс-служба.
У пятницу тест 26-летнего немца дал положительный результат, поэтому он отправляется на самоизоляцию. Симптомов вируса у футболиста нет.
Эмре Джан точно пропустит матч с «Шальке», который должен состояться в субботу, 24 сентября, в 19.30 (мск) и матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Зенита», запланированный на среду, 28 октября. Игра начнется в 23.00 (мск).
Emre #Can ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Er ist symptomfrei und befindet sich bereits in h?uslicher Isolation.— Borussia Dortmund (@BVB) October 23, 2020
Einer Austragung von #BVBS04 steht nichts im Wege, weitere Tests von Spielern und Staff fielen am Freitag negativ aus.
Gute Besserung, Emre! ? pic.twitter.com/jJ6V4w2n9m
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.