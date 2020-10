У хавбека «Боруссии» Джана выявлен коронавирус. В среду команда играет с «Зенитом»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан заразился коронавирусом накануне матча 5-го тура бундеслиги против «Шальке», сообщает клубная пресс-служба.

У пятницу тест 26-летнего немца дал положительный результат, поэтому он отправляется на самоизоляцию. Симптомов вируса у футболиста нет.

Эмре Джан точно пропустит матч с «Шальке», который должен состояться в субботу, 24 сентября, в 19.30 (мск) и матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Зенита», запланированный на среду, 28 октября. Игра начнется в 23.00 (мск).

Emre #Can ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Er ist symptomfrei und befindet sich bereits in h?uslicher Isolation.



Einer Austragung von #BVBS04 steht nichts im Wege, weitere Tests von Spielern und Staff fielen am Freitag negativ aus.



Gute Besserung, Emre! ? pic.twitter.com/jJ6V4w2n9m