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У хавбека «Боруссии» Джана выявлен коронавирус. В среду команда играет с «Зенитом»

18:47

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан заразился коронавирусом накануне матча 5-го тура бундеслиги против «Шальке», сообщает клубная пресс-служба.

У пятницу тест 26-летнего немца дал положительный результат, поэтому он отправляется на самоизоляцию. Симптомов вируса у футболиста нет.

Эмре Джан точно пропустит матч с «Шальке», который должен состояться в субботу, 24 сентября, в 19.30 (мск) и матч 2-го тура Лиги чемпионов против «Зенита», запланированный на среду, 28 октября. Игра начнется в 23.00 (мск).

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