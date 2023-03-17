У «Челси» самый низкий процент поражений в играх с «Реалом» среди клубов с 5+ матчами против сливочных

«Челси» проиграл только один раз в своих семи встречах с «Реалом» в еврокубках.

У лондонцев самый низкий процент поражений против мадридского клуба из всех команд, которые провели против сливочных минимум пять матчей в еврокубках — 14 процентов.

«Челси» сыграет с «Реалом» за выход в полуфинал Лиги чемпионов сезона-2022/23. Первый матч пройдет в Мадриде 11 или 12 апреля. Ответный — в Лондоне 18 или 19 апреля.