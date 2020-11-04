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«У Антона будут предложения уехать в Европу». Ольга Смородская оценила игру Миранчука в матче с «Атлетико»

01:12
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» игру полузащитника железнодорожников Антона Миранчука в матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:1). Хавбек реализовал пенальти, забив во второй игре турнира подряд. В предыдущем туре он поразил ворота «Баварии» (1:2).

— Мне кажется, предложение уехать в Европу у него будет. И не одно. Он хорошо себя показывает. Чтобы бить пенальти в таком матче, нужны нервы, как канаты, — сказала Смородская. (Константин Колмаков)

Полностью интервью Смородской

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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