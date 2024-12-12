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Мотта — о победе над «Манчестер Сити»: «Мы не задираем нос, но продолжим делать все возможное»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я очень доволен. Мы показали очень хорошую игру против сильной команды, которая демонстрировала исключительные результаты в последние годы. «Ювентус» и наши болельщики должны гордиться этой команды. Мы проиграли только одну игру в Лиге чемпионов, а во всех остальных боролись до конца. Мы не задираем нос, но продолжим делать все возможное, чтобы привести «Юве» туда, где он заслуживает быть», — цитирует пресс-служба УЕФА Мотту.

«Ювентус» набрал 11 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 22-ю строчку — 8 очков.

Душан Влахович (третий слева) празднует свой гол в&nbsp;матче Лиги чемпионов &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0). «Барселона» с «Боруссией» дали огня, «Ювентус» прибил «Ман Сити», Худяков трижды пропустил
Источник: Официальный сайт УЕФА
Тиагу Мотта
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ювентус
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