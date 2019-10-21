Турецкий арбитр Али Палабыйык обслужит матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Зенитом», информирует сайт УЕФА.

Встреча пройдет в Лейпциге в среду, 23 октября, и начнется в 19.55 по московскому времени.

Лайнсменами будут Мустафа Эйсой и Шеркан Олгюнкан, резервным арбитром — Халис Эзкахья. Видеопомощник рефери — итальянец Массимилиано Иррати. Его ассистентом турок Мете Калкаван.