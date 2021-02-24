Тухель считает превосходным результат матча с «Атлетико»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:0).

«Превосходный результат, чудесный гол, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. -Все по делу. Мы хотели доминировать на половине соперника, сохранять предельную концентрацию, не допускать глупых ошибок и не забывать об умении соперника контратаковать. В итоге сыграли очень дисциплинированно. Тяжелый труд всей команды — это основа для больших побед.

Мы понимали, что соперник готов «страдать» ввосьмером в своей штрафной. Поэтому планировали сохранять давление, атаковать как можно глубже. И мы справились с этим очень славно. Не позволяли сопернику продохнуть, убежать в контратаку. Задача вскрыть оборону «Атлетико» — одна из сложнейших».

Ответная игра состоится 17 марта.