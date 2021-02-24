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Тухель считает превосходным результат матча с «Атлетико»

02:21
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:0).

«Превосходный результат, чудесный гол, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. -Все по делу. Мы хотели доминировать на половине соперника, сохранять предельную концентрацию, не допускать глупых ошибок и не забывать об умении соперника контратаковать. В итоге сыграли очень дисциплинированно. Тяжелый труд всей команды — это основа для больших побед.

Мы понимали, что соперник готов «страдать» ввосьмером в своей штрафной. Поэтому планировали сохранять давление, атаковать как можно глубже. И мы справились с этим очень славно. Не позволяли сопернику продохнуть, убежать в контратаку. Задача вскрыть оборону «Атлетико» — одна из сложнейших».

Ответная игра состоится 17 марта.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029474--atletico-vs-chelsea/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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