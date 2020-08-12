Тухель рассказал, смогут ли Мбаппе и Верратти сыграть против «Аталанты»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал серьезность повреждений нападающего Кильяна Мбаппе и полузащитника Марко Верратти.

— По Килиану Мбаппе скажу так. Если сегодня тренировка пройдет как надо и не случится ничего экстраординарного, то он будет в заявке на матч, — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА. — Что касается Марко Верратти, тут мы должны ждать и быть терпеливыми. На прошлой неделе он вообще не мог бегать, но вчера возобновил пробежки. Травму он получил на тренировке, и это был несчастный случай. Теперь Марко может постепенно начинать набирать форму.

Встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «ПСЖ» состоится 12 августа в Лиссабоне и начнется в 22:00 мск