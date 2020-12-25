Тухель просил игроков вернуться на поле после расистского скандала, что стало причиной конфликта

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель попросил игроков вернуться на поле, когда матч Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир» был прерван из-за скандала, сообщает в Twitter журналист Ромен Молина. Немец хотел, чтобы судьба игры была решена. Однако игроки очень плохо отреагировали на эту просьбу, что стало причиной конфликта, итогом которого будет увольнение тренера.

На этой неделе появилась информация, что Тухеля в «ПСЖ» заменит Маурисио Покеттино.

Напомним, матч «ПСЖ» и «Истанбула» в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов был прерван на 14-й минуте. Команды покинули поле. Помощник тренера турецкого клуба Пьер Вебо получил красную карточку от судьи Овидиу Хацегана. При этом четвертый арбитр Себастьян Колтеску употребил в отношении него «расовый термин». Арбитра обвинили в расизме, а встреча была доиграна только на следующий день.