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Тухель просил игроков вернуться на поле после расистского скандала, что стало причиной конфликта

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель попросил игроков вернуться на поле, когда матч Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир» был прерван из-за скандала, сообщает в Twitter журналист Ромен Молина. Немец хотел, чтобы судьба игры была решена. Однако игроки очень плохо отреагировали на эту просьбу, что стало причиной конфликта, итогом которого будет увольнение тренера.

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На этой неделе появилась информация, что Тухеля в «ПСЖ» заменит Маурисио Покеттино.

Напомним, матч «ПСЖ» и «Истанбула» в 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов был прерван на 14-й минуте. Команды покинули поле. Помощник тренера турецкого клуба Пьер Вебо получил красную карточку от судьи Овидиу Хацегана. При этом четвертый арбитр Себастьян Колтеску употребил в отношении него «расовый термин». Арбитра обвинили в расизме, а встреча была доиграна только на следующий день.

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