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«С такой игрой нам рассчитывать не на что». Тухель — об ответном матче с «Реалом»

Тухель предпочел не оценивать шансы «Челси» в ответной игре с «Реалом»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель после поражения от «Реала» (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов отметил, что сейчас сосредоточен больше на ближайшей игре АПЛ, чем на ответной встрече с мадридской командой.

«С такой игрой нам рассчитывать не на что. Сколько вы можете назвать клубов, которые смогут в такой ситуации одержать победу в три мяча? Мы должны быть реалистами и не можем тешить себя излишними надеждами. Нам необходимо вернуть соревновательный дух и утраченное качество игры, и лишь после этого мы можем говорить о чем-то.

На данный момент все мои мысли заняты не ответной игрой с «Реалом», а предстоящим матчем против «Саутгемптона». Сейчас у нас нет времени думать о поездке на «Бернабеу». Мы должны сосредоточиться на встрече с «Саутгемптоном», и если мы сыграем так же, как сегодня, нам будет не на что рассчитывать.

Сейчас мы должны решать проблемы по мере их поступления. Каждый должен принять это. Если мы выступим в Саутгемптоне так же, то ничего не добьемся», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/4 финала
06 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:3
Реал
Голы
Бензема, 21 (0:1), Бензема, 24 (0:2), Хаверц, 40 (1:2), Бензема, 46 (1:3)
Челси
Менди Рюдигер Кристенсен (Ковачич, 46) Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64) Канте (Зиеш, 46) Маунт Хаверц Пулишич (Лукаку, 64)
Реал
Куртуа Карвахаль Эдер Милитау (Начо, 64) Алаба Менди Кроос (Камавинга, 74) Модрич Каземиру Вальверде (Себальос, 86) Бензема (Бэйл, 86) Винисиус Жуниор
Предупреждения
Рюдигер 19’  -  Эдер Милитау 14’
Судьи
Тюрпен (Франция)
Источник: https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/04/06/tuchel-reacts-to-real-madrid-result
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