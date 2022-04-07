Главный тренер «Челси» Томас Тухель после поражения от «Реала» (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов отметил, что сейчас сосредоточен больше на ближайшей игре АПЛ, чем на ответной встрече с мадридской командой.

«С такой игрой нам рассчитывать не на что. Сколько вы можете назвать клубов, которые смогут в такой ситуации одержать победу в три мяча? Мы должны быть реалистами и не можем тешить себя излишними надеждами. Нам необходимо вернуть соревновательный дух и утраченное качество игры, и лишь после этого мы можем говорить о чем-то.

На данный момент все мои мысли заняты не ответной игрой с «Реалом», а предстоящим матчем против «Саутгемптона». Сейчас у нас нет времени думать о поездке на «Бернабеу». Мы должны сосредоточиться на встрече с «Саутгемптоном», и если мы сыграем так же, как сегодня, нам будет не на что рассчитывать.

Сейчас мы должны решать проблемы по мере их поступления. Каждый должен принять это. Если мы выступим в Саутгемптоне так же, то ничего не добьемся», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Ответная игра состоится на следующшей неделе, 12 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры в 22.00 по московскому времени.