Тухель пообещал, что Неймар сыграет с «Боруссией»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что нападающий команды Неймар примет участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

— Неймар обязательно завтра сыграет, — cказал Тухель на предматчевой пресс-конференции. — Это, разумеется, многое меняет. У Неймара есть способность переворачивать игру. Он внушает уверенность и вдохновляет своих одноклубников.

28-летний Неймар не появлялся на поле с 1 февраля. Матч «Боруссия Д» — «ПСЖ» состоится во вторник, 18 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 23.00 по московскому времени.