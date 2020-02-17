Тухель пообещал, что Неймар сыграет с «Боруссией»
21:52
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что нападающий команды Неймар примет участие в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
— Неймар обязательно завтра сыграет, — cказал Тухель на предматчевой пресс-конференции. — Это, разумеется, многое меняет. У Неймара есть способность переворачивать игру. Он внушает уверенность и вдохновляет своих одноклубников.
28-летний Неймар не появлялся на поле с 1 февраля. Матч «Боруссия Д» — «ПСЖ» состоится во вторник, 18 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 23.00 по московскому времени.
?? Coach Tuchel : «@neymarjr jouera tr?s certainement demain. ?a change ?videmment beaucoup de choses. «#PSGlivehttps://t.co/v855IxS1d2— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 17, 2020
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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