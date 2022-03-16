Тухель оценил игру вратаря «Челси» Менди

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об игре вратаря команды Эдуара Менди перед ответным матчем Лиги чемпионов с «Лиллем».

«Он отличный парень с сильным характером и очень скромный. Я думаю, что все в «Челси», включая болельщиков, желают ему успеха, потому что он отдает все команде. Он играет ключевую роль, и мы очень довольны его развитием. Менди был исключительным с тех пор, как я возглавил «Челси», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

В текущем сезоне 30-летний Менди провел 33 матча в составе команды во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов.

Первая встреча в Лиге чемпионов завершилась со счетом 2:0 в пользу «Челси». Ответный матч пройдет во Франции 16 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.