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Тухель объяснил, почему в ведущих лигах лидируют не фавориты

04:39
Томас Тухель. Фото Пресс-служба «ПСЖ»
Томас Тухель. Фото Пресс-служба «ПСЖ»
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после победы над «Истанбул ББ» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:0) отметил сложность этого сезона.

— У нас почти не было предсезонной подготовки, — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. — Нам не хватает многих игроков. Мы купили много игроков в конце трансферного окна. Это непросто. После паузы из-за пандемии «ПСЖ» играл в финале кубков, плей-офф Лиги чемпионов, а затем стартовала и лига 1.

В Италии лидирует «Ювентус»? Нет. В Англии... лучший «Манчестер Сити»? Нет. В Испании лидируют «Барселона» или «Реал»? Нет. Потому что они были с нами в Португалии, где проходил плей-офф Лиги чемпионов. Однако я предпочитаю быть позитивным и улыбаться.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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