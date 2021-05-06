Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Тухель — о выходе «Челси» в финал Лиги чемпионов: «Это фантастическое достижение!»

01:14
Томас Тухель. Фото Twitter
Томас Тухель. Фото Twitter
Теги:

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал итог ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:0).

«Мы заслужили победу. Первый тайм был трудным — «Реал» много владел мячом и доставил нам проблемы, но каждый наш подход к воротам таил в себе опасность. Матч получился фантастическим. Мы могли забить больше и раньше себя обезопасить, но сейчас не время для критики. Это фантастическое достижение! Мои поздравления команде!

 
5&nbsp;мая 2021 года. &laquo;Челси&raquo; победил &laquo;Реал&raquo; со&nbsp;счетом 2:0.«Челси» деклассировал «Реал». Второй раз за три года в ЛЧ будет чисто английский финал

В футболе можно пропустить в любой момент. «Реал» в этом плане особенно опасен. Они могут забить из ничего, так что ты всегда ходишь по краю. Но мы все равно провели отличный матч — старались, не опускали руки, несмотря на упущенные моменты, сохраняли концентрацию и позитивный настрой.

Спросите меня за четыре дня до финала, когда наступит игровая неделя. Сейчас слишком рано думать об этом. Игроки могут получить травму или потерять форму. Что угодно может произойти. Надо подождать и смотреть, что будет. Надеюсь, мы приедем в Стамбул с сильным составом. Дело еще не сделано. Мы хотим пройти весь путь до конца, а значит, поедем в Стамбул за победой», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Финальный матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция). Соперником «Челси» станет «Манчестер Сити».

 

Челси - Реал

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029496--chelsea-vs-real-madrid/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 462
Все опросы
Кто выиграет финал Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Неймар не выиграет Лигу чемпионов и «Золотой мяч». В нем слишком много эгоизма и ребячества
Кадры с места аварии под Мурманском, где погибла телеведущая
Украинок задержали в Турции из-за фотосессии в обнаженном виде на яхте
Как Гаркалин бросил пить

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал сезона 2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси»: дата и время матча, новости и обзоры