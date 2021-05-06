Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал итог ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:0).

«Мы заслужили победу. Первый тайм был трудным — «Реал» много владел мячом и доставил нам проблемы, но каждый наш подход к воротам таил в себе опасность. Матч получился фантастическим. Мы могли забить больше и раньше себя обезопасить, но сейчас не время для критики. Это фантастическое достижение! Мои поздравления команде!

В футболе можно пропустить в любой момент. «Реал» в этом плане особенно опасен. Они могут забить из ничего, так что ты всегда ходишь по краю. Но мы все равно провели отличный матч — старались, не опускали руки, несмотря на упущенные моменты, сохраняли концентрацию и позитивный настрой.

Спросите меня за четыре дня до финала, когда наступит игровая неделя. Сейчас слишком рано думать об этом. Игроки могут получить травму или потерять форму. Что угодно может произойти. Надо подождать и смотреть, что будет. Надеюсь, мы приедем в Стамбул с сильным составом. Дело еще не сделано. Мы хотим пройти весь путь до конца, а значит, поедем в Стамбул за победой», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Финальный матч пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция). Соперником «Челси» станет «Манчестер Сити».