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Тухель — о ничьей с «Реалом»: «К концу матча мы потеряли в агрессии»

01:10
Томас Тухель. Фото Reuters
Томас Тухель. Фото Reuters
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал гостевую ничью с «Реалом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (1:1).

«Мы начали матч очень и очень хорошо, играли агрессивно и без брака. Мы должны были выигрывать первый тайм. Мы этого заслуживали. У нас было много моментов, много полумоментов, не хватило точности последнего паса, который помог бы создать еще больше возможностей для взятия ворот.

К сожалению, они забили со «стандарта». Но больше мы ничего не позволили создать сопернику. Результат первого тайма слегка разочаровывал, поэтому важно, что мы сохранили спокойствие и не потеряли концентрацию. К концу матча скорости упали, мы потеряли в агрессии, вы могли видеть, что мы подустали и смирились с ничьей.

Мы могли выиграть первый тайм, если бы чуть поддавили и сыграли увереннее. Эта победа была бы заслуженной. Но этого не случилось. Нужно принять эту ничью и постараться выиграть следующий матч», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча состоится 5 мая в Лондоне.

 

Реал — Челси

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029495--real-madrid-vs-chelsea/

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