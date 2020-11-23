Тухель: «Неймар не готов на 100 процентов, но сыграет с «Лейпцигом» с первых минут»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сообщил, что форвард команды Неймар сыграет в стартовом составе в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига».

«Это наш ключевой игрок, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Физически он не готов на 100 процентов, но завтра сыграет с первых минут. Он способен справиться с давлением как физически, так и психологически.

Хотим победить, нас ждет финал этого группового этапа. Я определенно хочу, чтобы мы играли смелее и пытались забить, а не боялись проблем и жались к своим воротам.

Мы должны найти двух игроков, которые способны помочь нам в центре поля, если решим играть по схеме 4-4-2, но не исключено, что используем модель 4-3-3. Мы играли так в Лейпциге и в четвертьфинале прошлого розыгрыша. У нас два варианта. Посмотрим, кто будет готов выйти на поле».

Ранее стало известно, что 28-летний бразилец вернулся к тренировкам после травмы приводящей мышцы левой ноги. В сезоне-2020/21 форвард провел семь матчей за парижскую команду, на его счету два гола и четыре результативных передачи.

Матч «ПСЖ» — «Лейпциг» состоится во вторник, 24 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.