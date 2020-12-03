Тухель: «Нельзя наполовину выйти в плей-офф»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель после победы над «Манчестер Юнайтед» в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что его команда пока не вышла в плей-офф.

— Нельзя наповину быть беременной. Точно так же нельзя наполовину выйти в плей-офф, — цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. — Мы сделали большой шаг, но я не позволю ребятам считать, что мы уже вышли из группы. Мы должны сделать этот последний шаг, а для этого надо сыграть с тем же настроем, что и сегодня.