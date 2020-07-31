Тухель надеется, что Мбаппе восстановится к Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель надеется, что форвард Кильян Мбаппе поможет команде в Лиге чемпионов. Француз начал восстановление после травмы, полученной в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена».

— Да, я все еще верю в это, но это будет маленьким чудом, — цитирует RMC Тухеля. — Это очевидно. Каждый день на счету.

Напомним, у 21-летнего француза диагностирована травма лодыжки, из-за которой он пропустит около трех недель. Таким образом, форвард, скорее всего, не сможет принять участия в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Аталанты» 12 августа.