Тухель надеется, что «Челси» победит «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
«Мы прекрасно понимаем, что «Манчестер Сити» - образец. Но в футболе у тебя всегда есть шанс сократить разницу. Как нам это удавалось? Мы были единой командой, верили в себя и бились каждую секунду.
Надо постараться показать свою лучшую игру, чтобы потом ни о чем не жалеть. Стараюсь донести это до каждого и подготовить команду.
Фрэнк Лэмпард проделал хорошую работу на групповом этапе, и мы не жалели сил, чтобы оказаться здесь. Мы голодны. Рады, что дошли до финала, но хотим радоваться еще больше после него. Пускай мы все же аутсайдеры, но надеюсь, мы победим», - приводит слова Тухеля официалный сайт УЕФА.
Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029498--man-city-vs-chelsea/
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