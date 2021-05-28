Тухель надеется, что «Челси» победит «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы прекрасно понимаем, что «Манчестер Сити» - образец. Но в футболе у тебя всегда есть шанс сократить разницу. Как нам это удавалось? Мы были единой командой, верили в себя и бились каждую секунду.

Надо постараться показать свою лучшую игру, чтобы потом ни о чем не жалеть. Стараюсь донести это до каждого и подготовить команду.

Фрэнк Лэмпард проделал хорошую работу на групповом этапе, и мы не жалели сил, чтобы оказаться здесь. Мы голодны. Рады, что дошли до финала, но хотим радоваться еще больше после него. Пускай мы все же аутсайдеры, но надеюсь, мы победим», - приводит слова Тухеля официалный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.