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Тухель надеется, что «Челси» победит «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

19:42
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы прекрасно понимаем, что «Манчестер Сити» - образец. Но в футболе у тебя всегда есть шанс сократить разницу. Как нам это удавалось? Мы были единой командой, верили в себя и бились каждую секунду.

Надо постараться показать свою лучшую игру, чтобы потом ни о чем не жалеть. Стараюсь донести это до каждого и подготовить команду.

Фрэнк Лэмпард проделал хорошую работу на групповом этапе, и мы не жалели сил, чтобы оказаться здесь. Мы голодны. Рады, что дошли до финала, но хотим радоваться еще больше после него. Пускай мы все же аутсайдеры, но надеюсь, мы победим», - приводит слова Тухеля официалный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Манчестер Сити - Челси

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария
Россия

П2

29%

1.93

ТМ 6.5

21%

1.37

Ф2 (0)

18%

1.53
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.58

ТБ 4.5

20%

1.67

ИТБ1 (1.5)

15%

1.69
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Финал
Манчестер Сити
Челси

П1

35%

1.90

Обе забьют - да

27%

2.06

ТБ 2.0

22%

1.68

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029498--man-city-vs-chelsea/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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