Тухель готов к серии пенальти в финале Лиги чемпионов
Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед финалом Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» отметил, что команда готова к серии пенальти.
«Мы всегда отрабатываем пенальти. Можем ли мы смоделировать, как все будет завтра? Нет. Но мы можем научиться выигрывать серии пенальти. [В финале Лиги Европы] серия пенальти получилась просто фантастической, если говорить о качестве ударов. Мы определили, кто будет бить у нас. Но мы пока не знаем, кто выйдет на поле в конце матча», — приводит слова Тухеля официалный сайт УЕФА.
Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Напомним, на этой неделе победитель Лиги Европы был определен в серии пенальти. «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед» и выиграл трофей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029498--man-city-vs-chelsea/
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