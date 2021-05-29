Тухель готов к серии пенальти в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед финалом Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» отметил, что команда готова к серии пенальти.

«Мы всегда отрабатываем пенальти. Можем ли мы смоделировать, как все будет завтра? Нет. Но мы можем научиться выигрывать серии пенальти. [В финале Лиги Европы] серия пенальти получилась просто фантастической, если говорить о качестве ударов. Мы определили, кто будет бить у нас. Но мы пока не знаем, кто выйдет на поле в конце матча», — приводит слова Тухеля официалный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Напомним, на этой неделе победитель Лиги Европы был определен в серии пенальти. «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед» и выиграл трофей.