Полузащитник «Баварии»? Томас Мюллер подвел итоги четвертьфинале Лиги чемпионов против «Барселоны» (8:2).

— Трудно объяснить. Считаю, наша команда в невероятной форме, — приводит слова Мюллера BT Sport. — Спасибо за трофей Лучшего игрока матча, но у нас есть 12 или 15 игроков, которые заслуживают это звание. Мы работаем с такой интенсивностью, чтобы нас сложно победить.

Для нашего стиля игры не имеет значения имена игроков, с которыми мы сталкиваемся. Мы чувствуем себя хорошо, но теперь нам нужно успокоиться и восстановить силы. Это большое заявление, но следующую игру мы начнем с 0:0.

Вы можете представить, что мы чувствуем себя отлично после этого матча, но мы должны сохранять тишину и восстанавливать силы. Мы должны быть очень счастливы. Завтра утром проснемся и ответим на сообщения по телефону из дома и со всего мира. Затем мы должны сосредоточиться на следующей игре. «Бавария» здесь, чтобы выиграть финал.