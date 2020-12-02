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Трубин рад, что не пропустил от «Реала»

02:24
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Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин после победы над «Реалом» в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что команда верила в успех. Также он рад, что сохранил ворота в неприкосновенности.

— Сегодняшняя игра принесла больше радости, чем поединок в Мадриде, — цитирует пресс-служба УЕФА Трубина. — Мы сыграли «на ноль». Это очень важно и для вратаря, и для всей команды в целом. Сегодня был тяжелый матч для всех нас. Мы верили в победу и знали, что у нас может все получится, если мы будем выкладываться на сто процентов.

Шахтер Д — Реал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029448--shakhtar-donetsk-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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