Трубин рад, что не пропустил от «Реала»

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин после победы над «Реалом» в 5-м туре Лиги чемпионов отметил, что команда верила в успех. Также он рад, что сохранил ворота в неприкосновенности.

— Сегодняшняя игра принесла больше радости, чем поединок в Мадриде, — цитирует пресс-служба УЕФА Трубина. — Мы сыграли «на ноль». Это очень важно и для вратаря, и для всей команды в целом. Сегодня был тяжелый матч для всех нас. Мы верили в победу и знали, что у нас может все получится, если мы будем выкладываться на сто процентов.