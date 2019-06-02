Триумфальное красное море в Ливерпуле. Чемпионский парад победителя Лиги чемпионов

"Ливерпуль" проводит чемпионский парад в честь победы в Лиги чемпионов.

Футболисты и тренерский штаб проезжают на автобусе по улицам города. Толпы фанатов собрались поприветствовать команду.

В финальном матче мерсисайдцы обыграли "Тоттенхэм" (2:0) и в шестой раз в истории завоевали самый престижный клубный трофей.

Красная жара в Мадриде! "Ливерпуль" взял Лигу чемпионов