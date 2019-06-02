22:08 | Футбол — Лига чемпионов

Триумфальное красное море в Ливерпуле. Чемпионский парад победителя Лиги чемпионов

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"Ливерпуль" проводит чемпионский парад в честь победы в Лиги чемпионов.

Футболисты и тренерский штаб проезжают на автобусе по улицам города. Толпы фанатов собрались поприветствовать команду. 

В финальном матче мерсисайдцы обыграли "Тоттенхэм" (2:0) и в шестой раз в истории завоевали самый престижный клубный трофей.

Красная жара в Мадриде! "Ливерпуль" взял Лигу чемпионов

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Финал "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"
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