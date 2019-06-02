Триумфальное красное море в Ливерпуле. Чемпионский парад победителя Лиги чемпионов

"Ливерпуль" проводит чемпионский парад в честь победы в Лиги чемпионов.
Футболисты и тренерский штаб проезжают на автобусе по улицам города. Толпы фанатов собрались поприветствовать команду.
В финальном матче мерсисайдцы обыграли "Тоттенхэм" (2:0) и в шестой раз в истории завоевали самый престижный клубный трофей.
That view!! 😍 pic.twitter.com/UyhJ1ruicP— Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019
CHAMPIONS OF EUROPE ❤️#SixTimes pic.twitter.com/2EkNYqQrPU— Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019
You'll Never Walk Alone. pic.twitter.com/AO1ejUnYco— Liverpool FC (@LFC) June 2, 2019
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