Триумф Моуринью и Аленичева: 16 лет назад «Порту» выиграл Лигу чемпионов

Сегодня исполняется 16 лет со дня финала Лиги чемпионов в Гельзенкирхене. «Порту» обыграл «Монако» со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Карлос Алберту, Деку и Дмитрий Аленичев. Португальский клуб тогда тренировал Жозе Моуринью, для него это была первая победа в турнире. За сезон до этого «Порту» выиграл Кубок УЕФА.

Аленичев стал первым российским футболистом, который выиграл и Кубок УЕФА, и Лигу чемпионов. Он забивал в финалах обоих турниров. «Порту» выиграл главный европейский клубный турнир во второй раз в своей истории.