Три супер-ставки на матч "Порту" – "Краснодар"

Во вторник, 13 августа, "Краснодар" сыграет с "Порту" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Порту на стадионе "Драгау". Предлагаем три крутых ставки от журналистов "СЭ" Дмитрия Симонова и Кирилла Бурдакова.

Первая игра завершилась победой португальцев со счетом 1:0. Ко второму матчу "Краснодар" потерял из-за травмы форварда Ари, а у "Порту" под вопросом участие опорного полузащитника Данилу.

Ставка Бурдакова: "Индивидуальный Тотал" "Порту" меньше 1,5

– "Порту" с российскими клубами успешнее играет на выезде, чем дома. В четырех из семи матчей против наших команд португальцы не забили. Конечно, были 1:5 "Спартака", и 1:4 "Локомотива", но, если смотреть на начало сезона в исполнении "драконов", которые уступили скромному "Жил Висенте", я бы поставил на то, что они забьют меньше 1,5 голов.

Коэффициент БК "Лига Ставок" на "индивидуальный Тотал" меньше 1,5 – 2,20

Ставка Симонова: "Краснодар" не проиграет

– Ничья в Порту ничего не даст "быкам" с точки зрения прохода в следующий раунд, но добиться ее в отдельно взятом матче "Краснодар" может. Тем более, что преимущество португальцев в гостях было не слишком очевидно.

Коэффициент БК "Лига Ставок" "Двойной шанс" Х2 – 2,55

Ставка для экспресса: "Краснодар" забьет

– Будет странно, если "Краснодар" в двух матчах не сумеет забить, – считает Симонов. – Это не ложится в концепцию, которую видит владелец клуба Сергей Галицкий. Да и кадровый потенциал команды позволяет рассчитывать на голы.

– Был только один матч, в котором "быки" так и остались с нулем мячей в двух встречах – это была встреча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2015/16, – отмечает Бурдаков.

Коэффициент БК "Лига ставок" "команда 2 забьет" – 1,70

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.



В рамках предложения "Максимальная отдача" новые игроки могут получить до 10 000 рублей.



Все подробности предложения "Максимальная отдача", а также всей акции "Победная серия" – на сайте БК "Лига Ставок".