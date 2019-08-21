В среду, 21 августа «Олимпиакос» и «Краснодар» сыграют первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Пиреях на стадионе «Караискакис». Предлагаем три крутых ставки от журналистов «СЭ» Дмитрия Симонова и Кирилла Бурдакова.

Ставка Бурдакова: оба тайма команды забьют меньше 1,5 голов

— Чемпионат Греции еще не стартовал, «Олимпиакос» играет только в Лиге чемпионов. В четырех матчах вратарь команды Жозе Са не пропустил ни одного мяча от не самых слабых соперников — «Виктории» Пльзень и «Истанбул Башакшехира». Противостояние с российскими клубами тоже складываются успешно. «Олимпиакос» встречался только с «Рубином» и дважды победил их с минимальным счетом. «Краснодар» же на выезде играет по традиции осторожно, поэтому можно предположить, что в этой встрече больше двух голов не будет забито. А если и будет два, то в каждом тайме по одному.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «оба тайма меньше 1,5» — 2,05

Ставка Симонова: Победа «Краснодара» на выезде с форой 0

— Обращает на себя внимание сухая серия «Олимпиакоса», уже 20 матчей во всех турнирах они не терпят поражений, это вызывает опасение. Но, во-первых игровую практику не заменит ничто, а у «Краснодара» ее больше. При этом видно, что команда сыгрывается и приобретает уверенность в себе. И есть ощущение, что ее немного недооценивают, считая греческий клуб явным фаворитом.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу «Краснодара» на выезде с форой 0 — 2,82.

Ставка для экспресса: «Краснодар» на выезде не проиграет

— Если вспоминать обе предыдущие дуэли в Лиге чемпионов, «Олимпиакос» начинал не дома, а на выезде. Именно выездная игра предопределяла превосходство, — считает Симонов. — В этот раз греки начинают дома и надо помнить, что «Краснодар» стартовую игру проводит осторожно. Сумеют ли «быки» распечатать ворота соперника на выезде, это ключевой момент противостояния.

Коэффициент БК «Лига Ставок», на то, что «Краснодар» на выезде не проиграет" - 1,85

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