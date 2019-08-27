Три супер-ставки на матч «Краснодар» -«Олимпиакос»

Во вторник, 27 августа «Краснодар» и «Олимпиакос» проведут ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча в Краснодаре начнется в 22.00 по московскому времени. Предлагаем три крутых ставки от журналистов «СЭ» Дмитрия Симонова и Кирилла Бурдакова. Наши эксперты на этот раз решили поспорить друг с другом. На чьей стороне вы?

Ставка Симонова: обе забьют

— «Краснодар» не совершит чудо, но будет биться за свою честь. Как минимум, «быки» дома обязаны забить «Олимпиакосу», который не проигрывает 21 матч подряд и ни разу пока не пропускал в этой Лиге чемпионов. Однако у «Олимпиакоса» команда бьющая, вратарь Сафонов и оборона без Мартыновича у хозяев находятся не в лучшем состоянии. Так что выбираю ставку «обе забьют».

Коэффициент БК «Лига ставок «на ставку «обе забьют» — 1,70

Ставка Бурдакова: «Краснодар» выиграет и не пропустит

— Сухая серия «Олимпиакоса» в официальных матчах составляет уже 655 минут. Последний на данный момент гол в ворота пирейцев в конце прошлого сезона пропустил Юрий Лодыгин, уже покинувший Грецию. Тем не менее, предположу, что «Краснодар» наконец огорчит португальского голкипера и не пропустит сам. В пользу этого есть два аргумента. Во-первых, «Олимпиакос» в предыдущих раундах Лиги чемпионов избирал оборонительную тактику в гостевых встречах и практически не угрожал воротам «Виктории» и «Истанбула». Во-вторых, греки постараются надежно сыграть сзади, чтобы не дать «Краснодару» поверить в себя. Мой прогноз — сухая победа «Краснодара» за 3,55.

Коэффициент БК «Лига ставок «на сухую победу «Краснодара» — 3,55

Ставка для экспресса: «Краснодар» выиграет хотя бы один тайм

Коэффициент БК «Лига ставок» на, то, что «Краснодар» выиграет один из таймов — 1,55.

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