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Три игрока «Боруссии» вернутся в строй накануне матча с «Зенитом»

15:24
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр сообщил, что в ближайшее время вернутся в строй защитник Мануэль Аканджи, а также полузащитники Торган Азар и Эмре Джан.

«У меня есть хорошие новости. Все, кто играл в матче с «Лацио», вернулись в Германию здоровыми. Также мы рассчитываем, что к команде на днях присоединяться Аканджи, Азар и Джан», — цитирует Фавра клубная пресс-служба.

Джан и Азар не принимали участие в последних матчах из-за травм, а у Аканджи был диагностирован коронавирус.

Матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Боруссия» — «Зенит» состоится в среду, 28 октября. Начало — в 23.00 (мск).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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