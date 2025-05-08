Футбол
8 мая, 02:33

Три человека получили ранения в ДТП во время празднования фанатами «ПСЖ» выхода в финал Лиги чемпионов

В толпу фанатов «ПСЖ» на Елисейских полях въехал автомобиль
Евгений Козинов
Корреспондент
Фанаты «ПСЖ» на Елисейских полях.
Фото AFP

Автомобиль при неизвестных обстоятельствах наехал на пешеходов во время празднования на Елисейских полях фанатами «ПСЖ» выхода в финал Лиги чемпионов.

Как сообщает CLPRESS, по меньшей мере 3 человека получили ранения, в том числе один находится в критическом состоянии. В толпу людей въехал автомобиль, который в последствии был сожжен.

Несколько десятков фанатов парижской команды после победы над «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов пришли на Елисейские поля отпраздновать выход в финал. Полиция пытается разогнать ультрас «ПСЖ», используя водометы и слезоточивый газ.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против «Интера». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.

Защитник &laquo;ПСЖ&raquo; Ашраф Хакими забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Арсенала&raquo;.«ПСЖ» не оставил шансов «Арсеналу». Доннарумма творил чудеса, а Энрике выбрал идеальный план
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
  • инок

    Боюсь представить, что будет после финала ЛЧ, особенно если ПСЖ победит. Да и если проиграет тоже.

    08.05.2025

  • andyk82

    Укрофриканцы?

    08.05.2025

  • fonkom

    Думаю, всё было так: автомобиль пытался проехать по дороге, но дорогу перекрывала толпа неуправляемых фанов. Кто-то из них, к несчастью, упал под машину.

    08.05.2025

  • Иди на HeR, h r

    08.05.2025

  • По информации свидетелей, водитель попытался скрыться с места происшествия, но разъярённые фанаты вытащили его из машины и подожгли автомобиль, который впоследствии взорвался и полностью сгорел. Судьба водителя остаётся неизвестной. НО СКОРЕЕ ВСЕГО ОНИ ЕГО СЪЕЛИ, разорвав для начала. Дичь, просто дичь!!!

    08.05.2025

  • Как в Зените и многих других клубах России.

    08.05.2025

  • h r

    Прогнозы фyтбольных матчей info-stavki.ru

    08.05.2025

  • Автогол

    Там от французов одно название.

    08.05.2025

    • На Елисейских полях сожгли автомобиль во время празднования выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов

    Луис Энрике: «У «Интера» больше опыта, и не только в плане возраста»

