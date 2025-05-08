Три человека получили ранения в ДТП во время празднования фанатами «ПСЖ» выхода в финал Лиги чемпионов
В толпу фанатов «ПСЖ» на Елисейских полях въехал автомобиль
Автомобиль при неизвестных обстоятельствах наехал на пешеходов во время празднования на Елисейских полях фанатами «ПСЖ» выхода в финал Лиги чемпионов.
Как сообщает CLPRESS, по меньшей мере 3 человека получили ранения, в том числе один находится в критическом состоянии. В толпу людей въехал автомобиль, который в последствии был сожжен.
Несколько десятков фанатов парижской команды после победы над «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов пришли на Елисейские поля отпраздновать выход в финал. Полиция пытается разогнать ультрас «ПСЖ», используя водометы и слезоточивый газ.
В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против «Интера». Матч пройдет в Мюнхене 31 мая.
