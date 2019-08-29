Сегодня, 29 августа, в Монако проходит жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2019/20. Вторым соперником «Зенита» по группе G стал «Лион».

Ранее стало известно, что «Бенфика» попала в группу к «Зениту».

До жеребьевки «Зенит» находился в первой корзине вместе с «Ливерпулем», «Челси», «Барселоной», «Манчестер Сити», «Ювентусом», «Баварией» и «ПСЖ».

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов