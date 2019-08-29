Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Третья команда в группе «Зенита» и «Бенфики» в Лиге чемпионов — «Лион»

19:49
Теги:

Сегодня, 29 августа, в Монако проходит жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов-2019/20. Вторым соперником «Зенита» по группе G стал «Лион».

Ранее стало известно, что «Бенфика» попала в группу к «Зениту».

До жеребьевки «Зенит» находился в первой корзине вместе с «Ливерпулем», «Челси», «Барселоной», «Манчестер Сити», «Ювентусом», «Баварией» и «ПСЖ».

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




Прямой эфир
Прямой эфир